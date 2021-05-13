"Нижний Новгород" сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА

ТАСС, 13 мая. "Нижний Новгород" победил московский ЦСКА со счетом 76:72 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Нижнего Новгорода" форвард Антон Астапкович, в активе которого 18 очков. В составе армейцев больше всех очков набрал защитник Иван Ухов - 12. Дабл-дабл на счету форварда ЦСКА Никиты Курбанова (10 очков + 14 подборов).

"Нижний Новгород" прервал серию из 15 поражений подряд в матчах с ЦСКА. Счет в серии до двух побед стал равным 1-1. Первая встреча завершилась победой армейцев со счетом 84:59.

Решающая игра противостояния пройдет 15 мая в Москве. ЦСКА занял четвертое место по итогам регулярного чемпионата, "Нижний Новгород" - пятое.

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса. Лучшим результатом "Нижнего Новгорода" в Единой лиге ВТБ является второе место в сезоне-2013/14.