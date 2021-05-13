Российский боксер Саламов стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский боксер Умар Саламов стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Олег Богданов.

"Подтверждено, что Саламов будет драться в качестве претендента за титул чемпиона мира WBO. Если будет бой Смит - Бетербиев, то он выходит на победителя", - сказал Богданов.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил ТАСС, что бой между американцем Джо Смитом и клиентом промоушена Артуром Бетербиевым планируется провести нынешней осенью, место проведения поединка - США.

Саламову 26 лет, он выступает в полутяжелом весе и является действующим интернациональным чемпионом WBО, а также бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской организации. В рейтинге WBO боксер занимает второе место. На его счету 27 проведенных боев и 26 побед (19 - нокаутом).