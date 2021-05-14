"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче чемпионата Англии

В составе победителей забитыми мячами отметились Диогу Жота (34-я минута), Роберто Фирмино (45+3, 47) и Мохаммед Салах (90). У проигравших отличились Бруну Фернандеш (10) и Маркус Рэшфорд (68).

ТАСС, 14 мая. "Ливерпуль" в гостях одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2 в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча изначально должна была состояться 2 мая в Манчестере, но была перенесена. За несколько часов до игры болельщики "Манчестер Юнайтед" ворвались на стадион "Олд Траффорд", устроив акцию протеста против владельцев клуба - семьи Глейзер. Перед началом матча в четверг фанаты "Манчестер Юнайтед" снова протестовали, однако на этот раз командам удалось попасть на стадион и встреча состоялась.

"Ливерпуль" набрал 60 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. От четвертого места, которое дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, команду отделяет четыре очка. Пятая и шестая команды чемпионата примут участие в групповом этапе Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" с 70 очками идет вторым.

В следующем матче "Ливерпуль" 16 мая в гостях сыграет с "Вест Бромвичем", "Манчестер Юнайтед" 18 мая примет "Фулхэм".