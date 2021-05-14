"Колорадо" стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 14 мая. "Колорадо" в домашнем матче обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 5:1 и стал победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), завоевав Президентский кубок.
В составе победителей шайбы забросили Тайсон Джост (30-я и 32-я минуты), Пьер-Эдуар Белльмар (35), Йоонас Донской (37) и Андре Бураковски (39). У проигравших отличился Шон Уокер (20).
"Колорадо" стал лучшим в Западном дивизионе, набрав 82 очка в 56 матчах. Столько же у "Вегаса", но "Колорадо" опередил его за счет большего количества побед в основное время. "Колорадо" третий раз в своей истории стал обладателем этого трофея (1997, 2001, 2021). Президентский кубок дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф.
В прошлом сезоне этот трофей получил "Бостон", который проиграл во втором раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Стэнли "Тампе". Всего восемь команд, выигрывавших Президентский кубок (трофей вручается с 1986 года), становились чемпионами НХЛ в том же сезоне. Последний раз это делал "Чикаго" в 2013 году.
Таким образом, определились все пары первого раунда плей-офф. "Колорадо" начнет борьбу за Кубок Стэнли серией с "Сент-Луисом", первый матч пройдет в ночь на 17 мая (начало - 05:00 мск). "Вегас" встретится с "Миннесотой" (первый матч - 16 мая, 22:00).
ON TOP OF THE ENTIRE LEAGUE!— NHL (@NHL) May 14, 2021
The @Avalanche are your 2020-21 Presidents' Trophy winners! pic.twitter.com/q7bd2O7eez
Плей-офф стартует в ночь на 16 мая матчем между "Вашингтоном" и "Бостоном" (02:15). Также в Восточном дивизионе в первом раунде сыграют "Питтсбург" и "Айлендерс" (первый матч - 16 мая, 19:00). В Центральном дивизионе пары составили "Каролина" и "Нэшвилл" (17 мая, 03:00), а также "Флорида" и "Тампа" (16 мая, 02:30). В Северном дивизионе "Торонто" встретится с "Монреалем" (20 мая, 02:30), а "Эдмонтон" - с "Виннипегом" (19 мая, 04:00).
Схема плей-офф
Из-за пандемии коронавируса НХЛ в этом сезоне сократила регулярный чемпионат и поделила клубы на четыре дивизиона по географическому признаку. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждого, первые два раунда будут проведены внутри дивизионов. Затем победители образуют полуфиналистов Кубка Стэнли, произойдет перепосев команд исходя из очков, набранных в регулярном чемпионате. Серии плей-офф длятся до четырех побед.
Кроме того, в этом сезоне плей-офф стартует раньше завершения регулярного чемпионата. Северный дивизион, который состоит из канадских команд, завершит регулярный сезон 19 мая. Три матча между "Ванкувером" и "Калгари" пройдут 16, 18 и 19 мая. Первоначально регулярный чемпионат должен был закончиться 9 мая, но дата была изменена из-за переносов матчей на фоне пандемии.