"Колорадо" стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

"Колорадо" стал лучшим в Западном дивизионе, набрав 82 очка в 56 матчах. Столько же у "Вегаса", но "Колорадо" опередил его за счет большего количества побед в основное время. "Колорадо" третий раз в своей истории стал обладателем этого трофея (1997, 2001, 2021). Президентский кубок дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф.

В прошлом сезоне этот трофей получил "Бостон", который проиграл во втором раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Стэнли "Тампе". Всего восемь команд, выигрывавших Президентский кубок (трофей вручается с 1986 года), становились чемпионами НХЛ в том же сезоне. Последний раз это делал "Чикаго" в 2013 году.

Таким образом, определились все пары первого раунда плей-офф. "Колорадо" начнет борьбу за Кубок Стэнли серией с "Сент-Луисом", первый матч пройдет в ночь на 17 мая (начало - 05:00 мск). "Вегас" встретится с "Миннесотой" (первый матч - 16 мая, 22:00).