Фигуристка Медведева назвала справедливым непопадание в состав сборной России

ТАСС, 14 мая. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не собирается прекращать тренировки и считает справедливым свое непопадание в состав сборной России на следующий сезон. Об этом Медведева написала в Instagram.

В пятницу генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что исполком организации не включил в состав национальной команды на сезон Медведеву и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

"Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип, но фигурное катание - вид спорта, где очень быстро все меняется", - написала Медведева.

"Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению федерации и не планирую бросать тренировки", - добавила спортсменка.