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Лайшев: Медведева и Загитова еще могут вернуться в сборную России

Директор школы "Самбо-70" считает, что такая возможность есть у каждого фигуриста
Алина Загитова и Евгения Медведева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алина Загитова и Евгения Медведева
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова все еще имеют возможность вернуться в состав сборной России. Такое мнение ТАСС высказал директор "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Ранее Медведева и Загитова не попали в список членов национальной команды на предстоящий сезон.

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"Это их дело, может, они закончили, - сказал Лайшев. - Я не знаю, у фигуристов свои нюансы, но правительство Москвы все для них делает, так что возможность вернуться в состав всегда есть. При этом ученики Этери Тутберидзе есть в составе, результаты есть. В отличие от других видов спорта, фигуристы могут участвовать в показательных выступлениях".

"С такими титулами они всегда будут с куском хлеба", - добавил собеседник агентства.

Загитовой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. 21-летняя Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы.

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