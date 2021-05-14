Лайшев: Медведева и Загитова еще могут вернуться в сборную России

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова все еще имеют возможность вернуться в состав сборной России. Такое мнение ТАСС высказал директор "Самбо-70" Ренат Лайшев.

"Это их дело, может, они закончили, - сказал Лайшев. - Я не знаю, у фигуристов свои нюансы, но правительство Москвы все для них делает, так что возможность вернуться в состав всегда есть. При этом ученики Этери Тутберидзе есть в составе, результаты есть. В отличие от других видов спорта, фигуристы могут участвовать в показательных выступлениях".

"С такими титулами они всегда будут с куском хлеба", - добавил собеседник агентства.

Загитовой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. 21-летняя Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы.