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Федерация бокса России совместно с Минспортом организует похороны Домуладжановой

Бывшая спортсменка скончалась в результате осложнений от коронавируса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Федерация бокса России совместно с Министерством спорта РФ возьмет на себя затраты на похороны директора тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое" Ольги Домуладжановой. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

Домуладжанова скончалась в возрасте 52 лет из-за последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Мы совместно с министерством спорта будем участвовать в организации похорон. Уже связались с родными и близкими", - сказал Щекутьев.

Домуладжанова была директором тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое" с марта 2010 года. Она трижды выигрывала чемпионат России и Кубок России, а также два раза побеждала в Кубке Европы.

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