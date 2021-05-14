Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью Домуладжановой

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Федерация бокса России выразила соболезнования родным и близким чемпионки мира и Европы по боксу Ольги Домуладжановой, скончавшейся в пятницу из-за последствий коронавируса.

"Не стало нашей чемпионки, хорошего специалиста, который много сделал для развития спорта. Ольга Витальевна давно возглавляла базу "Озеро Круглое" и фактически ассоциировалась с ней. Нам будет очень ее не хватать. Выражаем свои соболезнования близким и родным", - сказал ТАСС генеральный секретарь федерации Кирилл Щекутьев.

Домуладжановой было 52 года. Она занимала должность директора тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое".