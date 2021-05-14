Свидетельница инцидента опровергла сообщения об избиении тренером теннисистки Малых

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Малых во время тренировки получила от Марьенко несколько ударов ракеткой, также тренер забрала у спортсменки вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тыс. рублей. Малых написала заявление в полицию, отметив, что занимается у Марьенко уже девять лет и ранее никаких инцидентов с ее стороны не было.

"Я присутствовала в этот момент на теннисном корте, видела все, что происходило, - рассказала Арина. - Чтобы стать профессиональным спортсменом, требуется дисциплина как на корте, так и за его пределами. С февраля 2021 года Лена постоянно находилась на тренировках в плохом состоянии, было видно, что девушка не высыпается и сильно раздражена, она не хотела и не могла нормально работать. В тот день Лена прямо во время тренировки прилюдно стала хамить и дерзить своему наставнику".

"Моя мама - заслуженный тренер России, она воспитала настоящих чемпионов: Анну Курникову, Андрея Рублева, список можно продолжать. Я сама все детство тренировалась у нее и знаю, как Марина Андреевна отдается своим ученикам. Она требовательна, но никогда не переходит черту. Но быть тренером - значит быть авторитетом, не получится воспитать топ-теннисиста, если не пресекать подобные хамские выпады", - продолжила собеседница ТАСС.

Арина призналась, что несмотря на замечания тренера, хамство со стороны 18-летней теннисистки продолжалось: "Мама жестко поговорила с Леной, сделала ей замечание. Хамство со стороны ученицы продолжилось, тогда Марина Андреевна решила остановить тренировку и переместить вещи Лены в раздевалку, чтобы вечером пообщаться о поведении дочери с ее отцом, когда он приедет забирать сумки. Это был нормальный воспитательный момент".

"Никакого физического насилия со стороны мамы не было и быть не могло. Мои слова могут подтвердить и другие сотрудники кортов. Ее никто не бил и не унижал, скорее, наоборот - это Лена пыталась оскорбить своего тренера", - подчеркнула Марьенко.

Тренер помогала спортсменке финансово

Собеседница ТАСС отметила, что тренер оказывала даже финансовую поддержку Малых: "Очень странно, что ученица, которую моя мама поддерживала на протяжении всей карьеры (Марина Марьенко регулярно помогала девушке финансово и оплачивала ей поездки на турниры - прим. ТАСС), решила втянуть своего тренера в столь неприятную историю. Быть профессиональным тренером - это большой труд, моя мама больше 30 лет посвящает себя работе с детьми, она дружит и любит своих учеников, ее уважают и ценят в нашей стране. Мы не держим обиду на Лену, ей всего 18, видно, что девочка в поисках себя. Но хотелось, чтобы родители обратили внимание на поведение дочери, оно вызывает много вопросов".