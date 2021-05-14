Клишина и Чичерова включены в международный пул допинг-тестирования

"Включение 20 россиян в международный пул произошло благодаря слаженной работе сотрудников ВФЛА, международных экспертов World Athletics, рабочей группы World Athletics и AIU, за что я им всем очень благодарна", - сказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова, отметив, что нахождение спортсменов в международном регистрируемом пуле тестирования станет ключевым условием при определении 10 спортсменов, которые выступят на Олимпиаде.

В обновленный список вошли серебряный призер чемпионата мира в прыжках в длину Дарья Клишина, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова, серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Екатерина Конева, чемпионка мира в эстафете 4х400 метров Антонина Кривошапка, чемпион Универсиады в метании ядра Александр Лесной, серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов, серебряный призер чемпионата мира в метании молота Валерий Пронкин, бронзовый призер чемпионата мира в метании копья Дмитрий Тарабин, прыгуньи с шестом Аксана Гатауллина, Ирина Иванова, Полина Кнороз, бегуньи Марина Ковалева, Полина Миллер, метатель молота Денис Лукьянов, специализирующиеся в тройном прыжке Дарья Нидбайкина, Дмитрий Сорокин, бегун Владимир Никитин, метательница молота Софья Палкина, метательница диска Екатерина Строкова, бегунья Сардана Трофимова.

Ранее в международный пул были включены семь спортсменов - трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, серебряный и бронзовый призеры чемпионата мира в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, серебряный призер чемпионата Европы в многоборье Илья Шкуренев, ходок Василий Мизинов.

До этого World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

30 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о допуске четырех российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Речь идет о Ласицкене, Сидоровой, Иванюке и Гатауллиной.