Хоккеист клуба НХЛ "Тампа" Кучеров заявил, что подойдет к плей-офф в отличной форме

ТАСС, 14 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров рассказал, что чувствует себя хорошо и надеется сыграть в первом матче плей-офф с "Флоридой". Об этом в Twitter сообщил журналист портала The Athletic Джо Смит со ссылкой на игрока.

Встреча состоится в воскресенье. Кучеров не выходил на лед в текущем сезоне в связи с операцией на бедре, перенесенной в декабре.

Смит рассказал, что Кучеров заявил о хорошем самочувствии и о том, что ощущает себя уверенней, чем прежде. "Я чувствую себя на льду хорошо. Я считаю, что стал сильнее и лучше, чем раньше", - приводит слова спортсмена журналист.

Кучерову 27 лет. В прошлом сезоне "Тампа" выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач). Всего на счету россиянина 515 игр в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В плей-офф Кучеров сыграл 90 матчей и набрал 95 (36+59) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду "Харт трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы "Тед Линдсей эворд" (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и "Арт Росс трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата).