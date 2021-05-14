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Бокс

Менеджер Власова заявил о желании боксера снова биться за чемпионский пояс в течение года

В апреле россиянин уступил в титульном поединке американцу Джо Смиту - младшему

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский боксер Максим Власов хочет в течение года снова провести бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Олег Богданов.

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Ранее WBO отклонила апелляцию Власова на результат чемпионского боя против Джо Смита - младшего. 11 апреля российский боксер уступил американцу решением большинства судей.

"Наш юрист будет встречаться с Top Rank (промоутерская организация - прим. ТАСС), будем решать, продлевать соглашение или нет, - сказал Богданов. - Предложений много, Макс остался высоко в рейтинге. Мы рассчитываем, что сможем подраться за титул WBO заново в ближайшее время - в течение года".

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