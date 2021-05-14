Менеджер Власова заявил о желании боксера снова биться за чемпионский пояс в течение года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский боксер Максим Власов хочет в течение года снова провести бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Олег Богданов.

Ранее WBO отклонила апелляцию Власова на результат чемпионского боя против Джо Смита - младшего. 11 апреля российский боксер уступил американцу решением большинства судей.

"Наш юрист будет встречаться с Top Rank (промоутерская организация - прим. ТАСС), будем решать, продлевать соглашение или нет, - сказал Богданов. - Предложений много, Макс остался высоко в рейтинге. Мы рассчитываем, что сможем подраться за титул WBO заново в ближайшее время - в течение года".