Российские прыгуньи в воду Беляева и Тимошинина победили на чемпионате Европы

ТАСС, 14 мая. Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Россиянки по сумме пяти прыжков набрали 307,44 балла. Вторыми стали британки Эдем Чэнг и Лоис Тулсон (290,58), третьими - украинки Ксения Байло и София Лыскун (286,74).

Тимошининой 23 года, ранее на чемпионате Европы она заняла второе место в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В активе Тимошининой теперь три золотые медали континентальных первенств. Для 17-летней Беляевой эта медаль стала второй на нынешнем чемпионате Европы, ранее она стала победительницей в командных соревнованиях. Также на ее счету серебряная награда чемпионата мира в 2019 году.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов девять золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Украины (4-4-2), на третьем - сборная Италии (4-2-6). Чемпионат Европы завершится 23 мая.