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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Российские прыгуньи в воду Беляева и Тимошинина победили на чемпионате Европы

Вторыми стали британки Эдем Чэнг и Лоис Тулсон, третьими - украинки Ксения Байло и София Лыскун
Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева
© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 14 мая. Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Россиянки по сумме пяти прыжков набрали 307,44 балла. Вторыми стали британки Эдем Чэнг и Лоис Тулсон (290,58), третьими - украинки Ксения Байло и София Лыскун (286,74).

Тимошининой 23 года, ранее на чемпионате Европы она заняла второе место в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В активе Тимошининой теперь три золотые медали континентальных первенств. Для 17-летней Беляевой эта медаль стала второй на нынешнем чемпионате Европы, ранее она стала победительницей в командных соревнованиях. Также на ее счету серебряная награда чемпионата мира в 2019 году.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов девять золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Украины (4-4-2), на третьем - сборная Италии (4-2-6). Чемпионат Европы завершится 23 мая.

Теги
Чемпионат Европы по водным видам спорта
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