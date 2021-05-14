Покровская заявила, что российские синхронистки выполнили все задачи на чемпионате Европы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию выполнила все задачи, которые стояли перед ней на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште в синхронном плавании будет разыграно десять комплектов наград. Российские спортсмены досрочно завершили выступление на турнире, завоевав шесть золотых медалей. Они победили во всех дисциплинах, в которых приняли участие (в произвольном соло, в дуэтах, в микст-дуэтах и в технической программе групп).

"Группу мы давали только одну - техническую. Так было решено тренерским советом и спортсменками. Произвольную мы будем давать только на Олимпиаде, к которой у нас идет подготовка. Для нас в этом году она является основным стартом", - сказала Покровская.

"Для нас соревнования закончены. По всем видам мы завоевали первые места, было выполнено все, что запланировано", - добавила она.