Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на чемпионате Европы

ТАСС, 14 мая. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Результат российских спортсменок составил 97,9000 балла. Второе место заняли представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333), третье - австрийки Анна-Мария Александри и Эрини Александри (90,8667).

Ромашиной 31 год, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. На счету 27-летний Колесниченко одно олимпийское золото, 16 побед на чемпионатах мира и 11 - на чемпионатах Европы.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (4-2-5), на третьем - сборная Украины (3-4-1).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.