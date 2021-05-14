Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпиаде

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

В заседании приняли участие помощник президента РФ, сопредседатель оргкомитета Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, представители МВД РФ, МИД РФ и других органов государственной власти. Участники заседания обсудили ход подготовки сборных команд России к Олимпийским и Паралимпийским играм, вакцинацию российских спортсменов от коронавируса в преддверии соревнований, а также вопросы, связанные с оперативным вывозом российских сборных команд из Токио в связи с жесткими требованиями японских властей.

"Особый вопрос - защита и сохранение здоровья спортсменов в условиях текущей эпидемиологической ситуации, вакцинация наших олимпийцев, - сказал Чернышенко. - Эта задача для нас является первостепенной. До Олимпийских игр остается 70 дней, Минспорту, ФМБА России и регионам необходимо приложить все усилия для подготовки наших сборных команд на заключительном этапе".

"Предусмотренные программой подготовки к Олимпийским играм индикаторы по годам реализации были выполнены в полном объеме, - отметил Матыцин. - В настоящее время реализуется план заключительного этапа подготовки российских спортсменов к Играм. Одним из индикаторов выполнения программы являлось успешное выступление сборных команд на чемпионатах мира и Европы. В 2021 году состоялись чемпионаты Европы по девяти видам спорта, в олимпийских дисциплинах российские спортсмены уверенно занимают лидирующую позицию, завоевав 19 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей".