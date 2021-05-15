"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в матче чемпионата Англии со счетом 4:3

В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес (42, 64, 66-я минуты), свой первый гол он забил ударом пяткой с лета после подачи со штрафного. Испанский форвард стал самым молодым автором хет-трика в командах, которыми руководил Хосеп Гвардиола (21 год 75 дней), он превзошел достижение Лионеля Месси (22 года 200 дней), установленное в 2010 году. Еще один мяч у "Манчестер Сити" забил Габриэл Жезус (39), у проигравших отличились Эмиль Крафт (25), Жоэлинтон (45+6, с пенальти) и Джохеф Уиллок (62), который успешно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти.

ТАСС, 15 мая. "Манчестер Сити" одержал победу над "Ньюкаслом" со счетом 4:3 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

Место в воротах "Манчестер Сити" занял Скотт Карсон. Голкипер провел матч в Английской премьер-лиге впервые за 10 лет. В предыдущий раз он выходил на поле в высшем дивизионе чемпионата Англии, выступая за "Вест Бромвич", в матче против "Ньюкасла". Перерыв между играми составил 3 645 дней, что является самым длительным промежутком для вратарей чемпионата Англии в истории.

"Манчестер Сити" ранее обеспечил себе чемпионство, в активе команды 83 очка. "Ньюкасл" с 39 очками идет 16-м.

В следующем туре "Манчестер Сити" 18 мая в гостях сыграет с "Брайтоном", "Ньюкасл" 19 мая примет "Шеффилд Юнайтед".