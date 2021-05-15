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НХЛ

Овечкин заявил, что его не волнует ситуация с контрактом

Контракт россиянина со столичным клубом завершается по окончании сезона

ТАСС, 15 мая. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не беспокоится о ситуации с контрактом. Комментарий нападающего приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

13-летний контракт россиянина со столичным клубом, подписанный в январе 2008 года, завершается по окончании сезона.

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"Меня это не волнует, почему это должно меня волновать? Мы хотим победить, хотим завоевать Кубок Стэнли еще один раз для города и для нас", - сказал Овечкин.

"Алекс играет за нашу команду очень давно, он доверяет нам и знает, что сейчас нужно все внимание уделить плей-офф, - сказал владелец клуба Тед Леонсис. - Такова наша позиция на данный момент. Так что я не переживаю. И он не переживает. Сейчас нас интересует только "Бостон"

"Вашингтон" в первом раунде плей-офф сыграет с "Бостоном", первый матч серии пройдет в столице США 16 мая. Овечкин в завершившемся регулярном чемпионате набрал 42 очка (24 шайбы + 18 результативных передач).

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