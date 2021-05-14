Снайперская гонка Овечкина и яркий дебют Капризова. Итоги регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором приняли участие 52 российских игрока, подходит к концу. В ночь на пятницу определился обладатель Президентского кубка, которым стал "Колорадо", и все пары первого раунда плей-офф. Несыгранными остались лишь перенесенные из-за пандемии коронавируса встречи в Северном (канадском) дивизионе. Они уже не окажут особого влияния на турнирную таблицу.

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Сезон-2020/21 НХЛ должен был начаться в октябре. Однако из-за пандемии лига была вынуждена прервать прошлый чемпионат на четыре с лишним месяца, из-за чего старт нового сезона сдвинулся на середину января. Таким образом, регулярный чемпионат получился укороченным, вместо привычных 82 игр команды должны были провести по 56. В связи со сложностями при пересечении американо-канадской границы лига и профсоюз игроков договорились объединить все канадские команды в один дивизион. Соответственно, изменения претерпели и другие дивизионы. Команды из разных дивизионов не встречались друг с другом в ходе чемпионата и не пересекутся до полуфиналов Кубка Стэнли с целью уменьшения количества переездов. Овечкин остановился в голе от топ-5 Самым обсуждаемым событием последних лет в НХЛ является снайперская гонка Александра Овечкина с Уэйном Гретцки. Канадец забросил за карьеру 894 шайбы в регулярных чемпионатах. 35-летний россиянин в нынешнем сезоне сумел выйти на шестое место по количеству голов в НХЛ, обойдя Майка Гартнера и Фила Эспозито. Капитан "Вашингтона" забросил 24 шайбы и остановился на отметке в 730 голов. Чтобы сравняться с идущим на пятом месте Марселем Дионном Овечкину осталось забросить одну шайбу, выше россиянина также идут Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766) и Горди Хоу (801). Овечкин впервые в своей карьере в НХЛ забросил меньше 30 шайб за регулярный чемпионат. Российский нападающий был вынужден пропустить несколько игр в начале сезона из-за попадания в ковид-протокол и семь из последних восьми встреч по причине травмы. Таким образом, капитан "Вашингтона" провел 45 игр. Перед началом плей-офф Овечкин сообщил, что полностью восстановился от травмы и готов помочь своей команде. По окончании сезона у россиянина истекает срок 13-летнего контракта с "Вашингтоном". Переговоры по новому соглашению, которое почти точно будет подписано, начнутся летом.

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В ковид-протокол вместе с Овечкиным в начале сезона попадали и его партнеры по команде - вратарь Илья Самсонов, форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Первые двое по той же причине пропустили и последние встречи регулярного чемпионата, который в целом для российских хоккеистов столичной команды сложился не лучшим образом. Кузнецов в 41 матче набрал 29 очков (9 шайб + 20 передач), Орлов - 22 (8+14) очка в 51 игре, а Самсонов провел всего 19 встреч, уступив роль основного голкипера чеху Витеку Ваничеку. Панарин снова лучший из россиян Всего в регулярном чемпионате нынешнего сезона на лед выходили 52 россиянина, что является рекордным показателем, начиная с локаута в сезоне-2004/05. Лучшим российским бомбардиром чемпионата второй год подряд стал Артемий Панарин. Нападающий стал игроком "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн. Самый высокооплачиваемый россиянин в лиге в нынешнем сезоне набрал 58 (17+41) очков в 42 матчах. 20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил девять встреч. Свой лучший сезон в карьере провел партнер Панарина по команде нападающий Павел Бучневич. 26-летний форвард отметился 20 шайбами и 28 результативными передачами в 54 встречах и стал третьим россиянином по количеству набранных очков в чемпионате. По окончании плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из "Трактора" в команду из Нью-Йорка перебрался форвард Виталий Кравцов. В 20 встречах он забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Усилия российских хоккеистов не помогли "Рейнджерс" пробиться в плей-офф, что по окончании регулярного чемпионата привело к отставке генерального менеджера клуба Джеффа Гортона и главного тренера Дэвида Куинна. Новым генменеджером был назначен обладатель Кубка Стэнли 2001 года в составе "Колорадо" Крис Друри. Среди претендентов на пост главного тренера американскими СМИ называются много фамилий, в их числе и главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли. Именно канадский специалист, завоевавший в этом сезоне с омским клубом Кубок Гагарина, привел "Колорадо" с Друри в составе к Кубку Стэнли. Яркий дебют Капризова Вторым по результативности российским игроком в нынешнем сезоне стал Кирилл Капризов. 24-летний форвард "Миннесоты" набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах и стал лучшим снайпером чемпионата среди россиян. С первых матчей Капризов стал любимцем болельщиков "Миннесоты", а по итогам регулярного чемпионата - лучшим бомбардиром клуба с солидным отрывом. Идущий на втором месте швейцарец Кевин Фиала набрал 40 очков.

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Олимпийский чемпион 2018 года является главным фаворитом в борьбе за "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку сезона. Ранее обладателем этого трофея становились шесть россиян - Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007) и Панарин (2016). В 1990 году награда досталась советскому хоккеисту Сергею Макарову. Другой олимпийский чемпион Пхёнчхана Артем Зуб начинал чемпионат в фарм-клуба "Оттавы", однако довольно быстро сумел закрепиться в НХЛ. Защитник провел 47 матчей, набрал 14 (3+11) очков и завершил регулярный чемпионат с показателем полезности "+4" в одной из худших команд лиги. У других триумфаторов Игр сезон сложился неудачно. Вернувшийся в НХЛ форвард Михаил Григоренко так и не смог стать основным игроком "Коламбуса" и завершил сезон с 12 (4+8) очками в 32 играх. Нападающий Александр Барабанов в своем дебютном сезоне в НХЛ получал мало игрового времени в звездном "Торонто" и в дедлайн был обменян в "Сан-Хосе". В составе канадской команды он отметился одной результативной передачей в 13 играх, в клубе из Калифорнии россиянин стал чаще появляться на льду и набрал 7 (3+4) очков в 9 встречах. Проводящий второй сезон в НХЛ Никита Гусев также был обменян. Форвард не показал своей лучшей игры в "Нью-Джерси" (5 очков в 20 матчах) и переехал во "Флориду", с которой может побороться за Кубок Стэнли. 21-летний Андрей Свечников провел нынешний сезон не так ярко, как предыдущий. Российскому форварду часто меняли партнеров по звену по ходу чемпионата, что привело к снижению его результативности, в 55 играх нападающий "Каролины" набрал 42 (15+27) очка. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил почти половину чемпионата из-за травмы и провел всего 33 встречи, в которых набрал 28 (8+20) очков. Из-за травмы рано завершил сезон нападающий "Далласа" Александр Радулов, сыгравший 11 матчей. Владимир Тарасенко оправился от тяжелой травмы плеча и провел 24 встречи, в которых набрал 14 (4+10) очков. Российский нападающий "Сент-Луиса", как и Валерий Ничушкин из "Колорадо", стал номинантом на "Билл Мастертон Трофи" - эта награда вручается игроку, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею. Полностью регулярный чемпионат пропустил Никита Кучеров, самый ценный игрок прошлого сезона и обладатель Кубка Стэнли будет готов помочь "Тампе" в плей-офф. Его партнер по команде - защитник Михаил Сергачев - стал самым результативным российским игроком обороны с 30 (4+26) очками. Василевский лучший по победам, Варламов - по "сухарям" По ходу регулярного чемпионата на льду появлялось рекордное количество российский вратарей - 11. Первыми номерами в своих клубах являются Андрей Василевский ("Тампа"), Игорь Шестеркин ("Рейнджерс"), Сергей Бобровский ("Флорида"), Семен Варламов ("Айлендерс") и Антон Худобин ("Даллас").