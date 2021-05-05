Тренер "Рейнджерс" Куинн заявил, что Панарин провел очередной феноменальный сезон

В 42 матчах текущего сезона Панарин набрал 58 очков (17 голов + 41 передача). Россиянин является лучшим бомбардиром команды.

"Он снова провел сезон на феноменальном уровне, - сказал Куинн. - Панарин всегда результативен и представляет угрозу воротам соперника всякий раз, когда появляется на льду. И его партнеры начинают играть лучше".

В матче против "Вашингтона" (3:6), который прошел в ночь на вторник, Панарин получил травму в стычке с нападающим столичной команды Томом Уилсоном. НХЛ позднее оштрафовала игрока "Вашингтона" на $5 тыс. за последовавшее вслед за этим нападение на одноклубника Панарина Павла Бучневича. "Рейнджерс" выпустили заявление, в котором выразили разочарование данным решением и призвали к отставке руководителя службы безопасности игроков лиги Джорджа Парроса.