Тренер "Рейнджерс" Куинн заявил, что Панарин провел очередной феноменальный сезон

ТАСС, 5 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин провел очередной феноменальный сезон. Об этом заявил главный тренер команды Дэвид Куинн, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.
В 42 матчах текущего сезона Панарин набрал 58 очков (17 голов + 41 передача). Россиянин является лучшим бомбардиром команды.
"Он снова провел сезон на феноменальном уровне, - сказал Куинн. - Панарин всегда результативен и представляет угрозу воротам соперника всякий раз, когда появляется на льду. И его партнеры начинают играть лучше".
В матче против "Вашингтона" (3:6), который прошел в ночь на вторник, Панарин получил травму в стычке с нападающим столичной команды Томом Уилсоном. НХЛ позднее оштрафовала игрока "Вашингтона" на $5 тыс. за последовавшее вслед за этим нападение на одноклубника Панарина Павла Бучневича. "Рейнджерс" выпустили заявление, в котором выразили разочарование данным решением и призвали к отставке руководителя службы безопасности игроков лиги Джорджа Парроса.
Панарин из-за травмы пропустит три оставшихся матча регулярного чемпионата. "Очень обидно, что наш лучший хоккеист выбыл до окончания сезона. Очень обидно, потому что этот инцидент не имел ничего общего с ситуацией на площадке и хоккеем вообще", - заявил нападающий "Рейнджерс" Райан Строум.
"Рейнджерс" занимают пятое место в Восточном дивизионе, набрав 58 очков после 53 игр. Команда уже потеряла шансы на выход плей-офф.