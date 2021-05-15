{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

В "Фиорентине" заявили, что Кокорину нужно время на восстановление после травмы

Последние два матча в чемпионате Италии 30-летний игрок провел на скамейке запасных

ТАСС, 15 мая. Российскому нападающему итальянской "Фиорентины" Александру Кокорину необходимо время для полного восстановления после травмы. Об этом рассказал главный тренер футбольного клуба Джузеппе Якини, комментарий которого приводит пресс-служба "Фиорентины".

На эту тему
Футболист "Фиорентины" Кокорин тренируется по индивидуальной программе
Футболист "Фиорентины" Кокорин тренируется по индивидуальной программе

Кокорин выступает за "Фиорентину" с февраля 2021 года, проведя в ее составе три матча. 3 марта форвард получил мышечную травму в ходе встречи с "Ромой", после чего не попадал в заявку команды. Последние два матча в чемпионате Италии 30-летний игрок провел на скамейке запасных.

"Кокорин сейчас работает с группой, но, естественно, ему нужно время после двух травм. Посмотрим [на его состояние] в ближайшие пару дней", - сказал Якини.

"Фиорентина" в 36 матчах набрала 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Теги
Футбол в Италии
Мировой футбол
Вратарь "Ливерпуля" Кариус может перейти в "Штутгарт"
Основной голкипер "Штутгарта" швейцарец Грегор Кобель намерен покинуть клуб после завершения сезона
Читать полностью