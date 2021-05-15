В "Фиорентине" заявили, что Кокорину нужно время на восстановление после травмы

ТАСС, 15 мая. Российскому нападающему итальянской "Фиорентины" Александру Кокорину необходимо время для полного восстановления после травмы. Об этом рассказал главный тренер футбольного клуба Джузеппе Якини, комментарий которого приводит пресс-служба "Фиорентины".

Кокорин выступает за "Фиорентину" с февраля 2021 года, проведя в ее составе три матча. 3 марта форвард получил мышечную травму в ходе встречи с "Ромой", после чего не попадал в заявку команды. Последние два матча в чемпионате Италии 30-летний игрок провел на скамейке запасных.

"Кокорин сейчас работает с группой, но, естественно, ему нужно время после двух травм. Посмотрим [на его состояние] в ближайшие пару дней", - сказал Якини.

"Фиорентина" в 36 матчах набрала 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.