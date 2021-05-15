Рублев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу 26-летнего итальянца. Сонего в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Сонего располагается на 33-м месте в мировом рейтинге. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением итальянца является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2020 года.

23-летний Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Россиянин на турнире в Риме был посеян под седьмым номером.

Турнир в Риме относится к категории ATP 1 000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 16 мая. Призовой фонд турнира составляет €2 млн.