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ATP

Рублев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме

В четвертьфинальном матче россиянин уступил итальянцу Лоренцо Сонего
Андрей Рублев EPA-EFE/ETTORE FERRARI
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

ТАСС, 15 мая. Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу 26-летнего итальянца. Сонего в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

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Сонего располагается на 33-м месте в мировом рейтинге. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением итальянца является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2020 года.

23-летний Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Россиянин на турнире в Риме был посеян под седьмым номером.

Турнир в Риме относится к категории ATP 1 000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 16 мая. Призовой фонд турнира составляет €2 млн.

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