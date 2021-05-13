Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме

ТАСС, 13 мая. Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина. Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). 23-летний россиянин посеян на турнире в Риме под седьмым номером.

Баутиста-Агут занимает 11-е место в мировом рейтинге. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом 33-летнего испанца является выход в полуфинал Уимблдона 2019 года.

Рублев в четвертьфинале круге сыграет с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и итальянцем Лоренцо Сонего.

Турнир в Риме относится к категории ATP 1000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 16 мая. Призовой фонд турнира составляет €2 млн.