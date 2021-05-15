ТАСС, 15 мая. Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович пропустит чемпионат Европы по футболу из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.
Ибрагимович получил травму колена в матче 35-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Ювентусом" (3:0).
"Сегодня Златан сообщил Янне Андерссону (главному тренеру сборной Швеции - прим. ТАСС), что из-за травмы он не сможет участвовать в чемпионате Европы этим летом", - говорится в заявлении пресс-службы.
В марте 39-летний форвард впервые после чемпионата Европы 2016 года, по окончании которого он объявил о завершении карьеры в национальной команде, был вызван в сборную Швеции. Он провел две встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Грузии (1:0) и Косова (3:0).
Ибрагимович выступает за "Милан" с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 19 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы.
За сборную Швеции Ибрагимович провел 118 матчей и забил 62 гола, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции. Сборная Швеции на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Испании (14 июня), Словакии (18 июня) и Польши (23 июня). Две последние встречи пройдут в Санкт-Петербурге.