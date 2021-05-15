Златан Ибрагимович пропустит чемпионат Европы по футболу

"Сегодня Златан сообщил Янне Андерссону (главному тренеру сборной Швеции - прим. ТАСС), что из-за травмы он не сможет участвовать в чемпионате Европы этим летом", - говорится в заявлении пресс-службы.

Zlatanera снова в строю. Ибрагимович впервые с 2016 года сыграет за сборную Швеции

В марте 39-летний форвард впервые после чемпионата Европы 2016 года, по окончании которого он объявил о завершении карьеры в национальной команде, был вызван в сборную Швеции. Он провел две встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Грузии (1:0) и Косова (3:0).

Ибрагимович выступает за "Милан" с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 19 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы.

За сборную Швеции Ибрагимович провел 118 матчей и забил 62 гола, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции. Сборная Швеции на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Испании (14 июня), Словакии (18 июня) и Польши (23 июня). Две последние встречи пройдут в Санкт-Петербурге.