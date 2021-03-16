Zlatanera снова в строю. Ибрагимович впервые с 2016 года сыграет за сборную Швеции

Нападающий "Милана" вызван в состав национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года. Вспоминаем яркие цитаты и лучшие матчи за сборную одного из самых противоречивых футболистов в истории

Ибрагимович для Швеции — больше чем просто футболист. Это имя нарицательное, оно даже занесено в словарь. Четыре года назад шведы придумали неологизм Zlatanera, который означает "доминировать", "добиваться чего-то с силой". В стране Ибрагимович любим настолько, что на некоторых шведских спортивных порталах в свое время был раздел "Футбол", а был отдельный раздел "Златан". Форвард объявил об окончании международной карьеры после чемпионата Европы 2016 года, когда сборная Швеции не вышла из группы. "Он уходит. Не устал, но уходит — Златан вообще никогда не устает", — заявил тогда Ибрагимович. "Это не Златан уходит из международного футбола. Это международный футбол уходит из Златана", — шутили болельщики.

В 2016-м казалось, что карьера форварда уже пошла на спад. Он перешел из ПСЖ в "Манчестер Юнайтед" и в составе английского клуба за два сезона провел только 33 матча. Затем Ибрагимович переехал в США, как многие считали, зарабатывать и заканчивать карьеру. Однако за два сезона в "Лос-Анджелес Гэлэкси" шведский форвард в 58 матчах забил 53 мяча и зимой прошлого года перешел в итальянский "Милан". В 18 играх в серии А Ибрагимович забил десять мячей, а в начале нынешнего сезона заиграл как в лучшие годы и долгое время лидировал в списке бомбариров одного из сильнейших чемпионатов Европы. 39-летнему форварду помешала травма, из-за которой он пропустил несколько встреч. Всего в текущем чемпионате Ибрагимович забил 14 мячей в 14 матчах. "У "Милана" никогда не было короля. У них есть Бог", — написал Ибрагимович в своем Instagram после дубля в ворота "Интера" в миланском дерби. "У вас есть "Феррари", но водите вы ее как "Фиат" Большой вопрос, принесет ли Ибрагимович пользу сборной Швеции. В линии нападения у команды большая конкуренция. Помимо полезно играющего за "Краснодар" капитана сборной Швеции в последних играх Маркуса Берга на место в основном составе претендуют 20-летний игрок "Ювентуса" Деян Кулушевски и 21-летний Александр Исак, забивший 12 голов в чемпионате Испании за "Реал Сосьедад". Но то, что возвращение Ибрагимовича резко преумножит интерес к шведской сборной со стороны нейтральных болельщиков, — бесспорно. У Ибрагимовича острый язык, и заскучать болельщикам он точно не даст.

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Еще в самом начале своей карьеры Златан умел ярко не только играть, но и говорить. "Сначала я бежал налево, он также побежал налево. Тогда я побежал прямо, и он тоже. Я снова сместился влево, а он ушел покупать хот-дог", — прокомментировал Ибрагимович свои финты. С 2009 по 2011 год Ибрагимович выступал за "Барселону", однако провел за клуб всего 29 матчей. В этом шведский форвард обвинил главного тренера каталонцев Хосепа Гвардиолу, который, по мнению футболиста, неправильно использовал его лучшие качества. "У вас есть "Феррари", но водите вы ее как "Фиат", — говорил Ибрагимович. По ходу прошлогоднего розыгрыша Лиги наций от Ибрагимовича досталось и главному тренеру сборной Швеции Янне Андерссону за то, что тот не давал игрового времени Кулушевски. "Какая гребаная клоунада. Еще одно доказательство. Некомпетентные люди на неправильных позициях душат шведский футбол", — написал Ибрагимович в своем Twitter.

Vilket jävla skämt.

Ytterligare ett bevis.

Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 6, 2020

Однако вскоре Златан переговорил с главным тренером сначала по телефону, а затем и встретился лично, после чего намекнул на возвращение в сборную. "Давно не виделись", — написал он в своем Instagram, выложив себя в футболке национальной команды. Жена Ибрагимовича не так знаменита, как супруга его бывшего одноклубника по "Барселоне" Жерара Пике (певица Шакира — прим. ТАСС). На вопрос о подарке на день рождения Златан ответил: "Что я ей купил? Ничего. У нее уже есть я". Острый язык не мешает Ибрагимовичу концентрироваться на профессиональной работе. В составе сборной Швеции он забивал не только много, но и зачастую красиво. Пяткой через себя Буффону Парадокс заключается в том, что при наличии Ибрагимовича сборная Швеции выступала хуже, чем без него. На чемпионате мира в России скандинавская команда дошла до 1/4 финала турнира, где уступила англичанам со счетом 0:2. При этом шведы уверенно отобрались на чемпионат Европы 2020 года. Все эти результаты шведская сборная показала без Златана. Звездный нападающий затмевал всех остальных игроков команды. Зачастую в игре шведов присутствовала только одна комбинация: в любой ситуации отдай мяч Златану — и он забьет. И он забивал, но больших успехов с национальной командой не добился.

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На чемпионате мира 2002 года Ибрагимович дважды появлялся на поле в концовках. На том турнире команда в 1/8 финала в дополнительное время проиграла сборной Сенегала (1:2). На чемпионате Европы 2004 года он уже был основным игроком и сумел отличиться с пенальти в первом же матче турнира с болгарами (5:0). Но один самых красивых голов в истории континентальных первенств Ибрагимович забил в следующей встрече в ворота итальянца Джанлуиджи Буффона. Нападающий сумел пяткой переправить мяч в "девятку". Этот мяч был и одним из самых важных в карьере Ибрагимовича за национальную команду. Он позволил сборной Швеции сравнять счет за пять минут до конца основного времени (1:1) и добыть ничью. Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места, но в четвертьфинале проиграла голландцам в серии пенальти. Ибрагимович тогда свой пенальти не забил, но решающим стал не его промах, а сейв Эдвина Ван дер Сара, который отразил удар Улофа Мельберга. Гол грекам и ножницы французам Сборная Швеции пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2008 года практически без помощи Ибрагимовича. Нападающий в отборочном турнире из-за конфликта с тренером Ларсом Лагербеком провел только семь матчей и не забил ни одного мяча. С учетом товарищеских игр, Златан не забивал за сборную 14 матчей подряд. Но в первом же туре групповой стадии чемпионата Европы он забил красивый мяч в ворота греков (действующие на тот момент чемпионы Европы) красивейшим ударом в дальнюю "девятку". Форвард также отличился и в игре с испанцами (1:2), а в третьем туре шведы проиграли сборной России (0:2) и не вышли из группы.

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На чемпионат мира 2010 года сборная Швеции пробиться не смогла. Следующим крупным турниром для Ибрагимовича стал Евро-2012. В стартовом матче он открыл счет, забив в ворота украинцев, но удержать победу шведы не смогли. Дублем ответил Андрей Шевченко. А в третьем туре Ибрагимович забил французам самый красивый гол турнира по версии болельщиков. После подачи Себастьяна Ларссона форвард боковыми ножницами с линии штрафной отправил мяч в дальний от Уго Льориса угол ворот. Шведы выиграли со счетом 2:0, но снова не вышли в плей-офф турнира.

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Через себя из-за штрафной 14 ноября 2012 года в Стокгольме состоялось открытие новой Friends Arena, где с тех пор сборная Швеции проводит домашние матчи. Соперником шведов в товарищеском матче стали англичане. Ибрагимович забил четыре мяча. Один из голов он забил через себя метров с 30, получив позже премию имени Ференца Пушкаша от ФИФА за самый красивый мяч года.

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За выход в финальную часть чемпионата мира 2014 года в Бразилии шведы бились против команды Португалии. Первый матч в Лиссабоне завершился победой хозяев со счетом 1:0. В ответной встрече Ибрагимович забил два мяча — после углового и прямым ударом со штрафного. Но голы шведского форварда снова не помогли его команде пробиться на мировое первенство, так как Криштиану Роналду оформил хет-трик. После матча Ибрагимович сказал: "Без меня в Бразилии не на что смотреть, так что можете не ждать матчей".

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Спустя два года сборная Швеции снова играла в стыковых матчах. На этот раз за право попадания на чемпионат Европы 2016 года Ибрагимович и компания боролись с датчанами. Златан в первом матче (2:1) отличился с пенальти, а в ответной игре дважды отправил мяч в ворота Каспера Шмейхеля и принес своей команде путевку на Евро. Особенно красивым получился второй мяч форварда, забитый со штрафного.

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