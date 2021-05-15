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Единая лига ВТБ

Баскетбольный клуб ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

В 1/2 финала армейцы встретятся с петербургским "Зенитом"
Дэниел Хэккетт Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дэниел Хэккетт
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил "Нижний Новгород" со счетом 79:75 в третьем матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал.

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Самыми результативными игроками встречи стали Артем Комолов ("Нижний Новгород") и Дэниел Хэккетт (ЦСКА), набравшие по 22 очка.

Счет в серии до двух побед стал 2-1, соперником армейцев в полуфинальной серии до трех побед станет петербургский "Зенит". Другую пару полуфиналистов составили краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС.

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса. Лучшим результатом "Нижнего Новгорода" в Единой лиге ВТБ является второе место в сезоне-2013/14.

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