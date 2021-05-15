Президент WADA заявил, что не является сторонником прославления Родченкова

Родченков после увольнения из московской антидопинговой лаборатории в 2015 году бежал в США, где стал главным информатором WADA. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это опровергают.

"У меня смешанные чувства. Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что он во многом виноват в скандале, в системе обмана. То, что он перешел на другую сторону, - это хорошо, но я далек от того, чтобы его хвалить", - отметил Банька.

"Акт Родченкова", подписанный и одобренный Дональдом Трампом, который вводит среди прочего принцип экстерриториальной юрисдикции и возможность применения уголовных санкций за пределами территории США, вызывает большие юридические сомнения не только у WADA и МОК [Международного олимпийского комитета], но и у правительств многих стран, потому что дает американцам право вмешиваться в дела на другой территории. К сожалению, это может привести к дисгармонии антидопинговой системы в мире. Как WADA, мы отслеживаем эту ситуацию", - добавил президент агентства.

"Акт Родченкова", подписанный президентом США Дональдом Трампом и названный именем главного информатора WADA в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.