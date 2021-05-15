Головин объяснил, почему российским футболистам тяжело адаптироваться в европейских клубах

ТАСС, 15 мая. Российским футболистам тяжело адаптироваться в европейских клубах из-за менталитета. Такое мнение высказал полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Головин выступает за клуб чемпионата Франции "Монако" с 2018 года.

"Мне здесь очень хорошо, я счастлив играть за "Монако", - сказал Головин. - Россиянину непросто адаптироваться, когда ты приезжаешь в Европу, но этот период уже позади. Я очень рад, не хочу говорить о будущем, потому что сосредоточен на следующих матчах".

"Это сложно объяснить, может, есть чувство ностальгии, - заявил Головин, отвечая на вопрос о проблемах адаптации российских футболистов в европейских чемпионатах. - Возможно, это связано с российским менталитетом, мы хорошо себя чувствуем дома, когда защищаем цвета местной команды. Немногие россияне играют и преуспевают в Европе, но я надеюсь, что это изменится в будущем".

В текущем сезоне Головин провел за "Монако" 23 матча, забив пять голов и отдав пять голевых передач. В составе сборной России полузащитник провел 36 матчей, забив пять голов. Ранее Головин попал в расширенный состав национальной команды на матчи чемпионата Европы.