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Паралимпиада в Токио

Более 50 тыс. масок планируют закупить для российской делегации на Паралимпиаду в Токио

Игры пройдут с 24 августа по 5 сентября

БЕЛГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Порядка 50,6 тыс. медицинских масок планируется закупить для российской делегации на Паралимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР).

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Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Окончательный состав российской делегации будет утвержден на исполкоме ПКР до 2 августа. Планируется, что на делегация на Игры в Токио составит 460 человек.

"Для обеспечения спортсменов и других членов делегации средствами индивидуальной защиты на Паралимпиаде планируется приобрести 50 600 медицинских масок, 920 антисептических гелей, 100 респираторов со сменными фильтрами, 30 360 пар одноразовых перчаток и 920 упаковок антибактериальных салфеток", - сообщили в ПКР.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.

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Паралимпиада в Токио
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