Гендиректор "Нижнего Новгорода" прокомментировал выход команды в Российскую премьер-лигу

ТАСС, 15 мая. Выход "Нижнего Новгорода" в Российскую премьер-лигу (РПЛ) не стал неожиданным для клуба. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение утвердить регламент переходных матчей чемпионата страны. Согласно этому решению, занявший третье место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород" получил прямую путевку в РПЛ. Клуб ранее получил лицензию для участия в высшем дивизионе чемпионата страны.

"Выход в РПЛ напрямую не стал неожиданностью, мы следили за этой темой и ждали решения, - отметил Измайлов. - "Нижний Новгород" честно и справедливо занял третье место, наш результат - это бронза. Но регламент есть регламент, мы прошли лицензирование, и наш клуб готов к РПЛ. Еще сегодня утром команда готовилась к стыкам, но случилось как случилось".

"Задача на предстоящий сезон - добиваться побед в каждой игре. Я понимаю, что в РПЛ это будет сложнее, но зато интереснее! Надеюсь, матчи с таким антуражем, как финал Кубка России, теперь будут происходить чаще, но уже с нашими соперниками. Что касается бюджета, то все обсуждения впереди", - добавил генеральный директор "Нижнего Новгорода".

В среду РФС отклонил апелляцию "Оренбурга" на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. Клуб занял второе место в ФНЛ, дающее право выступить в элитном дивизионе. Ранее руководство "Оренбурга" заявляло о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Другую путевку в РПЛ завоевали самарские "Крылья Советов", занявшие первое место.