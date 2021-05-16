Лидеры Российской премьер-лиги в последнем туре распределят места в еврокубковой зоне

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Все матчи заключительного, 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги пройдут в воскресенье и начнутся в 14:00 мск. Перед последним туром сохраняется интрига как в борьбе за еврокубковые места, так и в зоне вылета.

В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграет ранее гарантировавший себе чемпионство петербургский "Зенит". В квалификации главного еврокубка примет участие вице-чемпион страны. В Лигу конференций, третий по силе европейский турнир, отправятся команды, занявшие третье и четвертое места. В Лиге Европы сыграет обладатель Кубка России московский "Локомотив", если не займет второе место по итогам чемпионата, тогда во второй по силе еврокубок отправится третья команда РПЛ, а в Лигу конференций - четвертая и пятая.

Перед заключительным туром на втором месте идет "Спартак" (56 очков), далее располагаются "Локомотив" (53), "Рубин" (52), "Сочи" (52), ЦСКА (50). При равенстве очков выше окажется команда, имеющая лучший результат в личных встречах.

В Москве пройдет матч между "Динамо" и ЦСКА. Сыграв вничью с "Локомотивом" в прошлом туре (0:0), бело-голубые потеряли шансы на еврокубки. "Рубин" в Казани примет волгоградский "Ротор", который продолжает борьбу за сохранение места в РПЛ. "Сочи" на выезде сыграет с подмосковными "Химками", которые турнирных задач не решают, но почти не теряют очки дома после того, как команду возглавил Игорь Черевченко.

Столичные "Спартак" и "Локомотив" выяснят, кто получит путевку в Лигу чемпионов. "Спартаку" для достижения результата достаточно сыграть вничью на выезде с грозненским "Ахматом". "Локомотив" устраивает только победа в Екатеринбурге над "Уралом" и поражение "Спартака" в Грозном. При равенстве очков железнодорожники окажутся выше красно-белых в таблице. При этом "Локомотив" по итогам тура может оказаться и вне зоны еврокубков.

Битва за место в РПЛ

Клубы первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), завоевавшие право выступать в элитном дивизионе, но не получившие соответствующую лицензию, не допустили к участию в турнире.