Вратарь клуба НХЛ "Вашингтон" Самсонов выведен из ковид-протокола

ТАСС, 16 мая. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Илья Самсонов выведен из ковид-протокола. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

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7 мая Самсонов второй раз был внесен в ковид-протокол. До этого он присутствовал в списке отстраненных с 20 января по 7 февраля, позднее россиянин подтвердил, что перенес коронавирус. Партнер Самсонова по команде российский нападающий Евгений Кузнецов остается в ковид-протоколе с 5 мая.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

В ночь на воскресенье "Вашингтон" на домашней площадке проведет первый матч первого раунда плей-офф НХЛ против "Бостона", начало игры - 02:15 мск.

Самсонову 24 года, в нынешнем сезоне он провел 19 матчей, одержав 13 побед и пропуская в среднем 2,69 шайбы за игру.