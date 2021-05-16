Лавиолетт: Овечкин был очень эффективен в первом матче с "Бостоном" в плей-офф НХЛ

В ночь на воскресенье "Вашингтон" на своем льду обыграл "Бостон" в овертайме со счетом 3:2. Овечкин отметился результативной передачей.

ТАСС, 16 мая. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин действовал заметно и эффективно в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона". Такое мнение высказал главный тренер команды Питер Лавиолетт, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

"Овечкин был вовлечен в игру с первой же смены, - сказал Лавиолетт. - Он играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно. Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен".

"Вашингтон" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра состоится 18 мая (начало - 02:30 мск). По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" занял второе место в таблице Восточного дивизиона, "Бостон" - третье. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.