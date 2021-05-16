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Футбол в России

Владелец "Спартака" Федун поздравил команду с серебром чемпионата России по футболу

Московский клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона

ТАСС, 16 мая. Сезон-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) получился трудным для московского "Спартака", но клуб по праву занял второе место в турнирной таблице. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

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В матче заключительного, 30-го тура чемпионата страны "Спартак" в гостях сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (2:2). Красно-белые с 57 очками заняли второе место по итогам турнира и выступят в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

"Поздравляю команду и всех болельщиков с серебряными медалями и выходом в квалификацию Лиги чемпионов, - сказал Федун. - Это был трудный сезон, но впереди нас ждут европейские испытания, которые заслужили все, кто любит "Спартак". Мы взяли то, что наше по праву".

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