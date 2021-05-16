Анохин: футбольный клуб "Химки" перевыполнил задачу на сезон

"Задачу на сезон мы перевыполнили, - сказал Анохин. - Перед сезоном ставили задачу остаться в премьер-лиге - мы остались и даже поднялись на восьмое место, боролись с грандами, поэтому я считаю, что мы отыграли достойно. У нас есть три варианта развития событий с составом, поэтому нам нужно немного передохнуть, поработать и уже к первом сбору мы поймем, как будет выглядеть команда. Мы будем собираться 14 июня в Москве, а 20-го поедем на сборы в Кратово в Подмосковье, там очень хорошая база, где будем проводить первый сбор, и перед его началом я буду готов выступить с какими-то планами на следующий сезон, а пока я только радуюсь тому, что мы так хорошо играли".

Анохин отметил, что главный тренер Игорь Черевченко продолжит работу в клубе. "У нас с ним подписан контракт на два предстоящих сезона, поэтому здесь все стабильно, он будет в команде", - добавил собеседник ТАСС.

"Химки" заняли восьмое место в таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.