Николич хочет остаться в "Локомотиве", но улетит в Сербию без нового контракта

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич хочет продолжить работу с московской командой, однако, вопреки своим ожиданиям, пока не достиг договоренности о подписании нового контракта. Как сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам, в воскресенье специалист вернется на родину в Сербию.

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Николич возглавил "Локомотив" в мае прошлого года, подписав контракт до лета 2022 года. В соглашении есть пункт, позволяющий досрочно его разорвать, сейчас стороны ведут переговоры о подписании нового контракта.

"Марко хочет остаться в "Локомотиве". Но сегодня он улетает домой без нового контракта, хотя ожидал, что договор будет заключен до отъезда", - сказал источник.

В воскресенье "Локомотив" в заключительном, 30-м туре чемпионата России одержал победу на "Уралом" (1:0), заняв третье место в турнирной таблице. В среду железнодорожники завоевали Бетсити - Кубок России, что позволит им в следующем сезоне начать выступление в Лиге Европы с группового этапа.