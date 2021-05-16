Николич верит, что "Локомотив" продолжит выигрывать трофеи в следующем сезоне

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Локомотив" и в следующем сезоне продолжит побеждать в турнирах. Такое мнение на встрече с болельщиками высказал главный тренер железнодорожников Марко Николич.

"Хочу поздравить нашу команду и поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы только начали выигрывать трофеи и продолжим это делать в следующем сезоне. Подчеркну, продолжим выигрывать трофеи", - сказал тренер.

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко подчеркнул, что команда не добилась бы нынешнего результата без поддержки болельщиков. "Я точно могу сказать, что вся команда приложила силы, чтобы добиться такого результата и выиграла кубок в нынешнем сезоне", - отметил он.

Последний матч за "Локомотив" провел защитник Ведран Чорлука, который объявил, что покинет клуб после истечения контракта. "Эти девять лет очень быстро прошли, хотел бы поблагодарить всех руководителей и всех тренеров, под чьим руководством я играл. Мы останемся с ребятами большими друзьями, и я готов каждому помочь в любой момент. Большое спасибо за поддержку на всем протяжении моей карьеры в "Локомотиве", который навсегда останется мне родным клубом", - отметил он.