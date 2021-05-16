Тренер "Химок" Черевченко заявил, что доволен итоговым местом команды в чемпионате России

ХИМКИ /Московская область/, 16 мая. /ТАСС/. Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Игорь Черевченко доволен тем, что команде удалось занять восьмое место по итогам Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он сообщил журналистам.

В заключительном, 30-м туре РПЛ "Химки" на своем поле сыграли вничью с "Сочи" (0:0).

"Я очень рад за "Химки", что мы выбрались из сложной ситуации, - сказал Черевченко. - Я горжусь футболистами и благодарю их, докторов и административный отдел. Нет ли разочарования из-за того, что не подобрались к еврокубкам? Я доволен тем, что мы заняли восьмое место".

"У нас будет проблема сохранить состав, но впереди у нас есть месяц, который я дал ребятам на отдых. По будущему Глушакова и Идову у меня понимания нет, пока не встречусь с руководством", - отметил он.

"Химки" завершили чемпионат с 45 очками в 30 матчах.