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Футбол в России

Гендиректор "Сочи" отметил роль болельщиков в попадании клуба в еврокубки

Команда заняла пятое место и выступит в следующем сезоне в Лиге конференций

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Поддержка болельщиков во всех матчах помогла "Сочи" успешно выступить в чемпионате России по футболу, в том числе попасть в Лигу конференций. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

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"Сочи" в заключительном, 30-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги на выезде сыграл вничью с "Химками" со счетом 0:0 и сохранил пятое место, дающее право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Команда впервые в истории выступит в еврокубках.

"В первую очередь хотел бы поблагодарить футболистов и тренерский штаб, которые шли к такому результату на протяжении всего сезона. Это была наша цель, и мы ее успешно выполнили, - сказал Рубашко. - Хотелось бы отдельно отметить наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона, мы даже сейчас выезжаем со стадиона, и они нас провожают, это очень приятно".

Гендиректор не стал прояснять ситуацию с контрактами ряда игроков, включая нападающего Антона Заболотного. "Информация появится в ближайшее время", - отметил он.

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