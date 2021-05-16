Гендиректор "Сочи" отметил роль болельщиков в попадании клуба в еврокубки

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Поддержка болельщиков во всех матчах помогла "Сочи" успешно выступить в чемпионате России по футболу, в том числе попасть в Лигу конференций. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

"Сочи" в заключительном, 30-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги на выезде сыграл вничью с "Химками" со счетом 0:0 и сохранил пятое место, дающее право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Команда впервые в истории выступит в еврокубках.

"В первую очередь хотел бы поблагодарить футболистов и тренерский штаб, которые шли к такому результату на протяжении всего сезона. Это была наша цель, и мы ее успешно выполнили, - сказал Рубашко. - Хотелось бы отдельно отметить наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона, мы даже сейчас выезжаем со стадиона, и они нас провожают, это очень приятно".

Гендиректор не стал прояснять ситуацию с контрактами ряда игроков, включая нападающего Антона Заболотного. "Информация появится в ближайшее время", - отметил он.