Иванов не исключил, что "Урал" подаст апелляцию на судейство в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" может подать апелляцию на судейство в матче с "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

В матче 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" у гостей были удалены за два предупреждения Рафал Аугустиняк и Даниэль Мишкич. Столичный клуб одержал победу со счетом 1:0.

"Есть компетентные органы, которые должны оценить работу судей. Сейчас прилетим в Екатеринбург и пересмотрим моменты с удалениями, - сказал Иванов. - На данную минуту, думаю, что будем подавать апелляцию, ведь это две желтые карточки, чтобы наши игроки, получившие предупреждения, могли сыграть в первом туре следующего сезона. Мне кажется, что вторые желтые карточки были показаны не совсем правильно, но, повторюсь, есть компетентные органы, которые оценят судейство [Владислава] Безбородова".

Апелляции и судейские решения по итогам тура рассматривает экспертно-судейская комиссия, которая выносит вердикт о правильности решений арбитров.

Руководитель клуба также оценил выступление команды в завершившемся сезоне, в котором "Урал" занял 12-е место. "Сезон оцениваю на четыре с минусом. Конечно, хотелось бы занять место повыше, и я уверен в том, что нам это было по силам. Это первый сезон под руководством наших местных тренеров, и мы обеспечили себе место на следующий сезон РПЛ", - отметил он.