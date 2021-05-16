Касперович поделился ожиданиями от работы Логинова с новым тренером биатлонной сборной

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудничество чемпиона мира по биатлону Александра Логинова с новым тренером сборной России Сергеем Башкировым должно пойти спортсмену на пользу. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер биатлониста Александр Касперович.

В мае Союз биатлонистов России (СБР) объявил о разделении основного состава сборной страны на две группы. Мужской состав к олимпийскому сезону будут готовить Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женский - Михаил Шашилов и Евгений Куваев.

"Я всегда выступал за то, чтобы команда была единой, но сейчас нужно было учитывать, что Александр не нашел понимания с Каминским в плане взглядов на подготовку, - сказал Касперович. - В итоге возглавить группу было предложено Сергею Башкирову. Сергей - грамотный специалист, я его очень хорошо знаю, доверяю ему, но инициатива пригласить его принадлежит не мне, предложение ему поступило от Союза биатлонистов России".

"Планы тренировок Саши будет составлять Башкиров, я, если возникнет необходимость, могу посоветовать их скорректировать. Буду консультировать", - добавил он.

К минувшему сезону Логинов готовился отдельно от сборной, не имея возможности проводить спарринги. Касперович считает, что работа в группе позволит спортсмену лучше подготовиться к новому сезону. "В этом году он заряжен на работу. Когда есть тренировочный спарринг, работать легче. К тому же в команде есть массажист, врач, тренеры, которые постоянно наблюдают и смотрят за состоянием спортсмена", - отметил он.