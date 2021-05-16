Дзюба: забить 20 голов за чемпионат дорогого стоит

В матче заключительного, 30-го тура против "Тамбова" (5:1) Дзюба забил четыре гола. В завершившемся чемпионате нападающий "Зенита" забил 20 мячей в 27 играх и во второй раз стал лучшим бомбардиром турнира, обойдя своего партнера по команде Сердара Азмуна, в активе которого 19 голов.

"Такой цели [обогнать Азмуна] не было, но когда второй забил, то понял - у меня рекорд по голам был в "Ростове", 17 мячей, а тут подвернулась возможность 20 выбить. Дорогого стоит, это крутое событие. Я не расстроился бы, если бы мы с Сердаром снова повторились, забив по 19. Но сама цифра 20 - это навсегда", - отметил Дзюба.

"Вообще выходил с планами отдать пару голевых, чтобы ребят обойти, а тут так получилось. Волшебное чувство - вчера родился сын, сегодня покер, думаю, наконец-то грузовичок перевернулся на моей улице. То, что произошло сегодня - это сказка", - добавил футболист.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года, в составе команды из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России и один раз обладателем кубка и суперкубка страны. В сезоне-2016 нападающий выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды. Ранее он играл за "Спартак", "Томь" и "Ростов". В составе команды из Ростова-на-Дону он стал обладателем Кубка России сезона-2015/16.