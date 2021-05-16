Газизов: организаторы матча "Уфа" - "Арсенал" действовали согласно регламенту

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Организаторы матча заключительного, 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и тульским "Арсеналом", начало которого было перенесено на два часа из-за жары, действовали согласно регламенту турнира. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В воскресенье "Уфа" на своем поле обыграла "Арсенал" со счетом 2:1 в матче заключительного тура РПЛ и сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата страны на следующий сезон. Все матчи начинались в 14:00 по московскому времени. Встреча между "Уфой" и тульским "Арсеналом" была перенесена на два часа позже из-за жаркой погоды.

"Мы что должны были в 40 градусов выходить? А если бы кому-то из футболистов стало плохо, были бы необратимые последствия, кто бы отвечал за это? Есть регламент, согласно которому мы действовали, вот и все", - сказал Газизов.

Также Газизов отметил, что задачи команды на сезон менялись в зависимости от позиций в турнирной таблице. "Сезон был тяжелый, мы всегда были внизу турнирной таблицы, в конце сделали рывок и сохранили прописку, это сложно, но такой чемпионат тоже нужно было прожить, - добавил Газизов. - Задачи на сезон менялись по тому, как все шло, вначале так было, в конце, естественно, когда у нас безвыходная позиция была, то сохранение прописки в премьер-лиге считалось основной задачей".

"Уфа" с 25 очками заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ, позволяющее играть в стыковых матчах с представителями Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее клубы ФНЛ "Оренбург", который занял второе место по итогам первенства, и владикавказская "Алания" (четвертое) не получили лицензии от Российского футбольного союза для выступления в премьер-лиге. Согласно регламенту, в высший дивизион вместо волгоградского "Ротора" и "Тамбова" напрямую вышли чемпион ФНЛ самарские "Крылья Советов" и занявший третье место "Нижний Новгород", стыковые матчи были отменены.