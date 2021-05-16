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Футбол в России

РПЛ прокомментировала решение о переносе матча "Уфа" - "Арсенал"

Встреча началась на два часа позже остальных матчей заключительного тура
Футболисты "Уфы" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Футболисты "Уфы"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 16 мая. Матч 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и тульским "Арсеналом" был перенесен ради здоровья участников матча и зрителей, оснований для экстренного переноса других матчей не возникло. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Решение о переносе матча "Уфа" - "Арсенал" было принято непосредственно перед игрой - ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло", - говорится в сообщении лиги.

Матч заключительного тура "Уфа" - "Арсенал" был перенесен из-за жары на два часа позже, в то время как игра казанского "Рубина" и волгоградского "Ротора", который боролся с "Уфой" за сохранение места в элите, началась по плану в 14:00 мск. По итогам сезона "Ротор" покинул РПЛ, а "Уфа" и "Арсенал" сохранили прописку в высшем дивизионе.

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