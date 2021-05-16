Болельщики "Ротора" обратились к главе РФС по поводу переноса матча "Уфа" - "Арсенал"

Перед последним туром "Ротор" занимал предпоследнее место в турнирной таблице с 21 очком. В активе "Уфы" было 22 очка, "Арсенала" - 23. Все игры заключительного, 30-го тура должны были начаться в 14:00 мск. Начало встречи между "Уфой" и "Арсеналом" было перенесено на два часа из-за жары.

"Мы, болельщики футбольного клуба "Ротор", просим вас вмешаться в ситуацию, произошедшую сегодня в Тинькофф - Российской премьер лиге, связанную с переносом начала матча последнего тура между футбольными клубами "Уфа" и "Арсенал". Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы под эгидой УЕФА матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований. Более того, по ходу матча "Уфа" - "Арсенал", в котором у игроков "Арсенала" уже не было никаких задач, игрок "Арсенала" забил мяч в свои ворота при счете 1:1, а после этого другой игрок "Арсенала" на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол. Болельщики волгоградского "Ротора" уверены, что эти эпизоды были бы невозможны если бы матчи "Рубин" - "Ротор" и "Уфа" - "Арсенал" проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА", - говорится в заявлении.

"Мы считаем, что этим переносом были грубо нарушены спортивные принципы, принцип fair play УЕФА и регламент РПЛ. Мы просим вас разобраться в ситуации, наказать виновных, из-за которых произошло грубейшее нарушение спортивных принципов, и рассмотреть возможность увеличения числа команд участников соревнований в РПЛ на следующий сезон", - подчеркивают болельщики "Ротора".

"Ротор" в матче заключительного тура чемпионата сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 и в случае поражения "Уфы" сохранил бы прописку в премьер-лиге. "Уфа" в заключительной встрече сезона обыграла "Арсенал" со счетом 2:1. Победный мяч был забит в результате автогола защитника тульской команды Максима Беляева.