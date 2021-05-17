Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов выведен из ковид-протокола НХЛ

ТАСС, 17 мая. Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов исключен из ковид-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее в воскресенье форвард провел тренировку с командой. Однако главный тренер "Вашингтона" заявил, что Кузнецов не сразу вернется в состав для участия в матчах плей-офф.

Кузнецов был второй раз включен в ковид-протокол 5 мая. В первый раз он был в списке с 20 января по 7 февраля. В прошедшем регулярном чемпионате Кузнецов провел 41 матч и набрал 29 очков (9 голов + 20 передач).

Включение хоккеистов в ковид-протокол может быть связано с рядом причин - от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

"Вашингтон" в ночь на 18 мая во втором матче серии первого раунда плей-офф примет "Бостон". Встреча начнется в 02:30 мск. Первая игра серии до четырех побед завершилась победой столичной команды со счетом 3:2 в овертайме.