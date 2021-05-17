Хоккеист "Тампы" Кучеров забросил шайбу в первом матче после травмы

ТАСС, 17 мая. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в игре плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды". Хоккеист проводит первый матч после перенесенной в декабре операции на бедре.

Кучеров сравнял счет во втором периоде стартовой игры первого раунда плей-офф.

Российский хоккеист полностью пропустил регулярный чемпионат. Форвард не выходил на лед с 28 сентября 2020 года. В этот день "Тампа" выиграла решающий матч финальной серии плей-офф прошлого сезона у "Далласа" и завоевала Кубок Стэнли. Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач).

На счету 27-летнего россиянина 515 игр в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В плей-офф Кучеров сыграл 91 матч и набрал 96 (36+60) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду "Харт трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы "Тед Линдсей эворд" (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и "Арт Росс трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата).