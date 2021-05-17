Хоккеист "Тампы" Кучеров прокомментировал возвращение на лед после операции

Кучеров полностью пропустил регулярный чемпионат. Форвард не выходил на лед с 28 сентября 2020 года. В ночь на понедельник "Тампа" в гостях обыграла "Флориду" со счетом 5:4 в стартовой игре серии первого раунда плей-офф. Кучеров забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

"У меня не было никаких мыслей перед игрой, я старался выйти на лед и с первых секунд показать, что я снова в деле, провести первую смену ударно, - скачал Кучеров. - Я чувствую себя действительно хорошо".

На счету 27-летнего россиянина 515 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 547 очков (221 шайба + 326 передач). В плей-офф Кучеров сыграл 91 матч и набрал 98 (38+60) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду "Харт трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы "Тед Линдсей Эворд" (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и "Арт Росс Трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата).