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НХЛ

Хоккеист "Тампы" Кучеров прокомментировал возвращение на лед после операции

В первом матче после восстановления россиянин забросил две шайбы и отметился голевой передачей

ТАСС, 17 мая. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров старался ударно провести первую смену в первой игре после восстановления от травмы. Комментарий Кучерова приводит пресс-служба лиги.

Кучеров полностью пропустил регулярный чемпионат. Форвард не выходил на лед с 28 сентября 2020 года. В ночь на понедельник "Тампа" в гостях обыграла "Флориду" со счетом 5:4 в стартовой игре серии первого раунда плей-офф. Кучеров забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

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Хоккеист "Тампы" Кучеров забросил две шайбы в первом матче после операции
Хоккеист "Тампы" Кучеров забросил две шайбы в первом матче после операции

"У меня не было никаких мыслей перед игрой, я старался выйти на лед и с первых секунд показать, что я снова в деле, провести первую смену ударно, - скачал Кучеров. - Я чувствую себя действительно хорошо".

На счету 27-летнего россиянина 515 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 547 очков (221 шайба + 326 передач). В плей-офф Кучеров сыграл 91 матч и набрал 98 (38+60) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду "Харт трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы "Тед Линдсей Эворд" (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и "Арт Росс Трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата).

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