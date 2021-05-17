Тренер "Спартака" Тедеско рассказал, что уедет из России с приятными воспоминаниями

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. У главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско останутся только приятные воспоминания от работы в России. Об этом он рассказал журналистам.

В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона. Специалист возглавил "Спартак" осенью 2019 года.