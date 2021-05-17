Тренер "Спартака" Тедеско рассказал, что уедет из России с приятными воспоминаниями

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. У главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско останутся только приятные воспоминания от работы в России. Об этом он рассказал журналистам.
В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона. Специалист возглавил "Спартак" осенью 2019 года.
"Я покину Россию и клуб абсолютно с позитивными эмоциями и воспоминаниями, потому что я действительно горд, что смог стать частью этой истории. Это было здорово - увидеть жизнь людей в Москве, - сказал Тедеско. - Если принимаешь решение стать тренером "Спартака" или "Шальке", то нужно ожидать критики. Недавно я смотрел матч "Сочи" - "Краснодар", там почти каждое слово было про "Спартак".
"Мне нравится, что все говорят о нашей игре, в этом особенность. Если это не нравится, то лучше тренером здесь не работать", - добавил он.
"Спартак" по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место.