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ЧМ по хоккею в Риге

В сборной Великобритании по хоккею за четыре дня до старта чемпионата мира сменился тренер

Руководить командой на мировом первенстве будут тренеры Адам Киф и Кори Нилсон

ТАСС, 17 мая. Питер Расселл покинул пост главного тренера сборной Великобритании по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Великобритании.

Руководить командой на мировом первенстве будут тренеры Адам Киф и Кори Нилсон. Расселл совмещал пост тренера национальной команды и германского "Фрайбурга". В течение последних девяти месяцев он находился в Германии.

"Это было очень тяжелое решение для меня. Семья поддерживала меня на протяжении всего времени, но девять месяцев вдали от жены и дочери - это очень большой срок, - сказал Расселл. - Мне очень трудно было бы вновь их покинуть, ведь я уже пропустил операцию дочери и болезнь жены, я почувствовал, что на данный момент правильным решением будет остаться рядом с ними. Сборная Великобритании очень многое значит для меня, мы проделали огромный путь".

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная Великобритании в группе A сыграет с командами России, Белоруссии, Чехии, Дании, Швеции, Швейцарии и Словакии.

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ЧМ по хоккею в Риге
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